Coronavirus, ultime notizie – In Belgio +85% di ricoveri in una settimana. In Bulgaria chiuse discoteche e locali a Sofia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, in 24 ore superati i 20 mila contagi: +21.273. Crescono ancora le terapie intensive: +80 – Il bollettino della Protezione civile 25 ottobreCoronavirus in Lombardia, non si ferma l’impennata di contagi: + 5.762 nuovi casi in 24 ore con più tamponi. 25 i decessi – Il bollettino della Regione Lombardia 25 ottobreOctober 25, 2020 Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI casi totali da Coronavirus nel mondo sono 43 milioni, mentre le vittime accertate sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ultimi bollettini:, in 24 ore superati i 20 mila contagi: +21.273. Crescono ancora le terapie intensive: +80 – Il bollettino della Protezione civile 25 ottobrein Lombardia, non si ferma l’impennata di contagi: + 5.762 nuovi casi in 24 ore con più tamponi. 25 i decessi – Il bollettino della Regione Lombardia 25 ottobreOctober 25, 2020 Per saperne di più:(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI casi totali danel mondo sono 43 milioni, mentre le vittime accertate sono ...

Agenzia_Ansa : Nuovo balzo dei #contagi per #Covid, secondo i dati del ministero della #Salute sono stati registrati 21.273 nuovi… - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - fanpage : 'Abbiamo davanti a noi mesi molto difficili'. Tutta la preoccupazione della Cancelliera Angela Merkel - peterunterwegs : RT @BAG_OFSP_UFSP: #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 26.10. Attualmente, si contano 121'093 casi confermati in laboratorio, 17'440 in più… - SindacoCimmino : Sono fortemente preoccupato per le ultime notizie che mi giungono dall’ospedale San Leonardo.… -