Adnkronos : #COVID19 , #DeMicheli: 'Rischio contagio bassissimo su trasporti' - FirenzePost : Coronavirus: Demicheli, direttore Asl Milano. Lombardia non è la sola area più colpita - Mafara72 : RT @PagellaPolitica: ?? Secondo la ministra delle Infrastrutture e dei #Trasporti, #DeMicheli ad oggi solo l'1,2% dei #contagi da nuovo #cor… - rimmon1971 : RT @PagellaPolitica: ?? Secondo la ministra delle Infrastrutture e dei #Trasporti, #DeMicheli ad oggi solo l'1,2% dei #contagi da nuovo #cor… - dolceremi : RT @PagellaPolitica: ?? Secondo la ministra delle Infrastrutture e dei #Trasporti, #DeMicheli ad oggi solo l'1,2% dei #contagi da nuovo #cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Demicheli

Cosi’ Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai3. Sui posti in terapia intensiva rimasti, afferma, «e’ un conto chenon si puo’ fare ...Al suo fianco non c’è neppure l’ormai nota ai telespettatori presenza del portavoce Rocco Casalino, in isolamento perché positivo al coronavirus ...