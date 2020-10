Coronavirus Anzio | incredibile impennata di contagi | 120 positivi in 72 ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Aggiornamento cittadinial Covid-19, lunedì 26 ottobre. Al momento i cittadinial, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, nelle ultime 72 ore, sono diventati 203 (14 ricoverati in ospedale e 189 in isolamento domiciliare). Il 23 ottobre, sempre secondo le comunicazioni fornite dalla Asl Roma 6, erano 83: questo significa che in appena 3 giorni sono risultate positive altre 120 persone, a quanto risulta dai dati forniti. Ma questi numeri così elevati creano qualche dubbio: ci si chiede infatti se in questi numeri forniti ufficialmente dalla piattaforma di collegamento tra Asl e Comuni ci siano infatti incluse anche persone che, in realtà, sono guarite da tempo e sono invece state calcolate nuovamente come positive. su Il Corriere della Città.