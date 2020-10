“Ci speravamo tanto…”. Paolo Fox non si presenta a I fatti vostri. Magalli svela: problemi di salute. Cosa è successo (Di lunedì 26 ottobre 2020) È diventato uno dei volti noti della tv italiana, il suo oroscopo un appuntamento imprescindibile. E così la sua assenza fa rumore. Parliamo di Paolo Fox che non è riuscito a partecipare all’ultima puntata de “I fatti vostri” a causa di un problema di salute. Non si tratta di Covid, ma comunque di un imprevisto piuttosto invalidante e doloroso, ovvero una colica renale. A dare l’annuncio del forfait è stato il conduttore del programma Giancarlo Magalli: “Le ammiratrici di Paolo Fox – ha detto il conduttore – sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale”. Fox avrebbe dovuto, come sempre, presentare la classifica settimanale dei segni zodiacali, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) È diventato uno dei volti noti della tv italiana, il suo oroscopo un appuntamento imprescindibile. E così la sua assenza fa rumore. Parliamo diFox che non è riuscito a partecipare all’ultima puntata de “I” a causa di un problema di. Non si tratta di Covid, ma comunque di un imprevisto piuttosto invalidante e doloroso, ovvero una colica renale. A dare l’annuncio del forfait è stato il conduttore del programma Giancarlo: “Le ammiratrici diFox – ha detto il conduttore – sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale”. Fox avrebbe dovuto, come sempre,re la classifica settimanale dei segni zodiacali, ma ...

