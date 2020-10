“Ce la farai” Sara Croce commuove tutti Per lei è un momento brutto

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Fino a quest’estate sembrava filare tutto gonfie vele nella vita della bellissima. La storia con il calciatore Gianmarco Fiory (classe 1990) è incominciata proprio in quel periodo, appassionando i fan della soubrette bergamasca. Anche i successi in ambito lavorativo continuavano a farsi sentire, insieme alla crescita dei suoi follower. Dopo però, una serie di problemi hanno scalfito la serenità della 22enne. Prima di tutto la vicenda che la vede al centro di una battaglia a suon di denunce contro il magnate iraniano Hormoz Vasfi. Il milionario l’ha accusata di aver intrapreso con lui una storia solo per denaro,invece l’ha querelato per stalking. Le sorti della faccenda sono ancora ignote. Ma nelle ultime ore un altro accaduto ha fatto preoccupare la ...