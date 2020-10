Calciomercato, Pirlo vuole un suo alter ego alla Juventus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea Pirlo non sarebbe soddisfatto del centrocampo bianconero. Secondo le ultime notizie infatti, il tecnico bresciano avrebbe chiesto alla dirigenza della Juventus di acquistargli un regista di centrocampo. I centrocampisti bianconeri hanno caratteristiche diverse e anche complementari fra di loro ma ne hanno anche di simili. Tutti e quattro i calciatori fin qui ruotati nelle due posizioni centrali del campo del sistema di Pirlo, amano infatti un gioco sul corto. Arthur e Rabiot sono sicuramente i due a cui piace più giocare sul breve, mentre Bentancur e McKennie hanno dimostrato a fasi alterne di avere anche buone qualità sul lungo. Pirlo a quanto pare però non è soddisfatto e chiede altro. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andreanon sarebbe soddisfatto del centrocampo bianconero. Secondo le ultime notizie infatti, il tecnico bresciano avrebbe chiestodirigenza delladi acquistargli un regista di centrocampo. I centrocampisti bianconeri hanno caratteristiche diverse e anche complementari fra di loro ma ne hanno anche di simili. Tutti e quattro i calciatori fin qui ruotati nelle due posizioni centrali del campo del sistema di, amano infatti un gioco sul corto. Arthur e Rabiot sono sicuramente i due a cui piace più giocare sul breve, mentre Bentancur e McKennie hanno dimostrato a fasine di avere anche buone qualità sul lungo.a quanto pare però non è soddisfatto e chiede altro. LEGGI ANCHE:...

sportli26181512 : Juve-Barcellona, Pirlo e Koeman hanno un problema comune: Juventus e Barcellona hanno un problema comune: le assenz… - sportli26181512 : Sconcerti a CM: 'Juve scombinata. Le scelte di Pirlo hanno un senso, ma i giocatori non corrono e non lottano': Sco… - cmdotcom : Sconcerti a CM: '#Juve scombinata. Le scelte di #Pirlo hanno un senso, ma i giocatori non corrono e non lottano'… - Visc68 : E la miseria già con questi toni e queste minacce ma gli date tempo a me è piaciuta. Se poi un campionato non si vi… - sportli26181512 : Juve, così non va: quella di Pirlo è una delle peggiori partenze di sempre: La Juve non perde mai, questo è un fatt… -