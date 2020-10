Calcio | il Covid-19 non risparmia neanche Ronaldinho | l’ex giocatore brasiliano asintomatico

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 ottobre 2020) I contagi eccellenti per il Coronavirus continuano in maniera incessante. Anche l’ex calciatoreGaucho è risultato positivo poco prima di partecipare a un evento con i tifosi dell’Atletico Mineiro, squadra con la quale riuscì a vincere la Copa Libertadores nel 2013. Come rivelato dall’Ansa, l’ex atletaha effettuato il test e il riscontro è stato positivo/. Un annuncio chestesso ha fatto su un video postato sui social. Il campione del mondo con la maglia del Brasile nel 2002 resterà in quarantena dentro un hotel a Belo Horizonte, capitale dello Stato di Minas Gerais. Un periodo un po’ tormentato per l’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, ricordando i quasi sei mesi in carcere in ...