Bollettino Napoli, 323 contagi e due decessi: in isolamento 18mila cittadini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 1.981 casi di coronavirus registrati oggi in Campania sono 323 quelli relativi alla sola città di Napoli. Il dato emerge dal consueto Bollettino quotidiano diffuso dall’Asl Napoli 1 Centro dopo l’analisi di 2.524 tamponi e un tasso di positività pari al 12,80%. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due decessi e 93 persone guarite. Ad oggi i cittadini napoletani ricoverati in ospedale sono 213 di cui 19 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 7.736 persone mentre in isolamento fiduciario ben 10.051 cittadini. Nei due ospedali gestiti dall’Asl la situazione è la seguente: al Covid Center dell’Ospedale del mare ci sono 5 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei 1.981 casi di coronavirus registrati oggi in Campania sono 323 quelli relativi alla sola città di. Il dato emerge dal consuetoquotidiano diffuso dall’Asl1 Centro dopo l’analisi di 2.524 tamponi e un tasso di positività pari al 12,80%. Nelle ultime 24 ore si registrano anche duee 93 persone guarite. Ad oggi inapoletani ricoverati in ospedale sono 213 di cui 19 in terapia intensiva. Indomiciliare ci sono 7.736 persone mentre infiduciario ben 10.051. Nei due ospedali gestiti dall’Asl la situazione è la seguente: al Covid Center dell’Ospedale del mare ci sono 5 ...

sscalcionapoli1 : Attualmente positivi a Napoli: 7.950, due morti e 1.1.97 casi in più rispetto a venerdì 23 ottobre, il bollettino - crispadafora : RT @ComuneNapoli: Situazione dei contagi #Covid_19 per la Città di #Napoli, aggiornato a oggi lunedì 26 ottobre. Il totale dei “positivi at… - bbribri75 : RT @ComuneNapoli: Situazione dei contagi #Covid_19 per la Città di #Napoli, aggiornato a oggi lunedì 26 ottobre. Il totale dei “positivi at… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Attualmente positivi a Napoli: 7.950, due morti e 1.1.97 casi in più rispetto a venerdì 23 ottobre, il bo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Attualmente positivi a Napoli: 7.950, due morti e 1.1.97 casi in più rispetto a venerdì 23 ottobre, il bo… -