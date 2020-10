Baseball, World Series 2020: i Los Angeles Dodgers reagiscono e vincono gara5 portandosi sul 3-2 (Di lunedì 26 ottobre 2020) 4-2 non è solo il punteggio di gara5, ma è anche la speranza che nutrono i Los Angeles Dodgers per chiudere la serie dopo il vantaggio tornato in mano questa notte. Un risultato, quello del Globe Field Park di Arlington, in Texas, che fa moltissimo morale, soprattutto per come era terminata gara4 contro i Tampa Bay Rays, che per la seconda volta nella serie vedono il duello sul monte tra Clayton Kershaw e Tyler Glasnow andare al primo. Per Kershaw si è trattato della sesta volta da partente nelle World Series, dato in cui, solo nei Dodgers, è preceduto da Sandy Koufax e Carl Erskine. Come nel suo solito stile, Los Angeles parte con il turbo, grazie al singolo di Seager che manda a segno Mookie Betts, il quale si era reso protagonista di un ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) 4-2 non è solo il punteggio di, ma è anche la speranza che nutrono i Losper chiudere la serie dopo il vantaggio tornato in mano questa notte. Un risultato, quello del Globe Field Park di Arlington, in Texas, che fa moltissimo morale, soprattutto per come era terminata gara4 contro i Tampa Bay Rays, che per la seconda volta nella serie vedono il duello sul monte tra Clayton Kershaw e Tyler Glasnow andare al primo. Per Kershaw si è trattato della sesta volta da partente nelle, dato in cui, solo nei, è preceduto da Sandy Koufax e Carl Erskine. Come nel suo solito stile, Losparte con il turbo, grazie al singolo di Seager che manda a segno Mookie Betts, il quale si era reso protagonista di un ...

belalugosisdea : Behhh...Signore e Signori Buonanotte a tutti. Fra un quarto d'ora inizia gara 5 delle World Series di Baseball e no… - iilaariiAaa : tanto lo sappiamo tutti che alla fine le world series la vincerà tampa bay no? ????#mlb #MLBPlayoffs #Dodgers… - MinerbaStefano : #SkyBaseball siamo al giro di boa delle World Series e non è stata ancora citata come da tradizione la famosa punta… - C_Lo_S : Sto cercando di capire come funzioni il baseball, guardando le World Series in tv. Ma in realtà l'unica cosa che ho… - maxroland1969 : @igorghigo Posso girare sulle World Series di baseball o aspetto Conte? -