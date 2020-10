Atalanta, Hateboer non vede l’ora: “Ajax? Anche lo scorso anno volevo giocarci contro. Sarà speciale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non solo Gian Piero Gasperini. A presenziare nella conferenza stampa di vigilia della gara dell'Atalanta contro l'Ajax in Champions League Anche Hans Hateboer. L'esterno della Dea ha parlato dei temi caldi della sfida valida per la seconda partita del girone di Coppa.Hateboer: Ajax e giococaption id="attachment 930613" align="alignnone" width="594" Hateboer Getty Images)/caption"Gli esterni sono importanti nel nostro gioco, ma Mojica e Depaoli non hanno fatto male ultimamente. Con il nostro ingresso non è andata meglio", ha detto Hateboer a proposito dell'ultima gara di campionato persa dalla Dea contro la Sampdoria. "Credo sia sempre difficile affrontare con una squadra con dieci giocatori dietro. L'Ajax non si chiude ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non solo Gian Piero Gasperini. A presenziare nella conferenza stampa di vigilia della gara dell'l'Ajax in Champions LeagueHans. L'esterno della Dea ha parlato dei temi caldi della sfida valida per la seconda partita del girone di Coppa.: Ajax e giococaption id="attachment 930613" align="alignnone" width="594"Getty Images)/caption"Gli esterni sono importanti nel nostro gioco, ma Mojica e Depaoli non hfatto male ultimamente. Con il nostro ingresso non è andata meglio", ha dettoa proposito dell'ultima gara di campionato persa dalla Deala Sampdoria. "Credo sia sempre difficile affrontare con una squadra con dieci giocatori dietro. L'Ajax non si chiude ...

cmdotcom : #Atalanta, #Gasperini: ‘Con l'Ajax fuori de Roon. Il loro 13-0? In Champions è diverso, su Miranchuk...'. E Hateboe… - ItaSportPress : Atalanta, Hateboer non vede l'ora: 'Ajax? Anche lo scorso anno volevo giocarci contro. Sarà speciale' -… - zazoomblog : Atalanta Hateboer: «Match contro l’Ajax? Per me è una partita davvero speciale» - #Atalanta #Hateboer: #«Match… - sportli26181512 : Atalanta-Ajax, Gasperini: ‘Gara aperta, mancherà de Roon. Il loro 13-0? In Champions è diverso'. E Hateboer...: Il… - Atalanta_BC : ?? LIVE ?? La conferenza stampa di Gian Piero #Gasperini e @Hans33Hateboer ?? Follow Gasperini and #Hateboer's press… -