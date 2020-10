Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 25 OTTOBREORE 13:20 VALERIA VERNINI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, CIRCONE REGOLARE NELL’INTERAAD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E VIA DEL CASALE DI SANT’ANGELO DIREZIONE LADISPOLI SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA APPIA ALTEZZA CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE DI ALBANO SU VIA DEI LAGHI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIANA E VIA SPINABELLA INJ DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE SU VIA PONTINA PRESTARE ATTENZIONE TRA CAMPOVERDE E BORGO MONTELLO IN DIREZIONE DI LATINA PER LAVORI IN CORSO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA ...