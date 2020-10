Twitter: scoperta la password di Trump in soli sei tentativi (Di domenica 25 ottobre 2020) Un ricercatore olandese è riuscito a scoprire la password dell’account Twitter del presidente Donald Trump, e apparentemente sono bastati sei tentativi Dopo averlo già fatto nel 2016, il ricercatore olandese Victor Gevers sostiene di aver indovinato la password dell’account Twitter di Donald Trump. La cosa sorprendente è che gli è bastato tirare a indovinare, e soprattutto, che ha trovato quella giusta dopo soli cinque tentativi. Ecco qual era la password dell’account Twitter di Trump Grazie anche alla decisamente strana assenza dell’autenticazione in due fattori, il ricercatore è potuto tranquillamente entrare ... Leggi su tuttotek (Di domenica 25 ottobre 2020) Un ricercatore olandese è riuscito a scoprire ladell’accountdel presidente Donald, e apparentemente sono bastati seiDopo averlo già fatto nel 2016, il ricercatore olandese Victor Gevers sostiene di aver indovinato ladell’accountdi Donald. La cosa sorprendente è che gli è bastato tirare a indovinare, e soprattutto, che ha trovato quella giusta dopocinque. Ecco qual era ladell’accountdiGrazie anche alla decisamente strana assenza dell’autenticazione in due fattori, il ricercatore è potuto tranquillamente entrare ...

