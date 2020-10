Studente Positivo al Covid Bullizzato dai Compagni: “Sei un Disabile Sfigato, per Colpa Tua Siamo in Quarantena” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Per Colpa tua Siamo tutti in quarantena” questa è una delle accuse fatte dai Compagni di classe di uno Studente dell’Istituto Buontalenti di Firenze, solo in tre lo hanno difeso e ora verranno premiati. Un fatto molto spiacevole si è verificato nell’Istituto Alberghiero Buontalenti di Firenze, dove uno Studente è stato preso di mira dai … Leggi su youreduaction (Di domenica 25 ottobre 2020) “Pertuatutti in quarantena” questa è una delle accuse fatte daidi classe di unodell’Istituto Buontalenti di Firenze, solo in tre lo hanno difeso e ora verranno premiati. Un fatto molto spiacevole si è verificato nell’Istituto Alberghiero Buontalenti di Firenze, dove unoè stato preso di mira dai …

Ancora quarantene nelle scuole jesine: due al Liceo Vittorio Emanuele II che già nelle scorse settimane aveva avuto una classe con uno studente positivo. Si tratta di una terza e una quinta del liceo ...

