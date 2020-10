Stasera in tv: “X-Men: L’inizio” su Italia 1 (Di domenica 25 ottobre 2020) Cast e personaggi James McAvoy: Professor X Michael Fassbender: Magneto Rose Byrne: Moira MacTaggert Jennifer Lawrence: Mystica January Jones: Emma Frost Kevin Bacon: Sebastian Shaw Nicholas Hoult: Bestia Jason Flemyng: Azazel Lucas Till: Havok Edi Gathegi: Darwin Caleb Landry Jones: Banshee Zoë Kravitz: Angel Salvadore Álex González: Riptide Oliver Platt: Uomo in nero Matt Craven: John McCone Rade Šerbedžija: Armivolkoff Ray Wise: Segretario di stato Glenn Morshower: Robert Hendry Don Creech: William Stryker Sr. Brendan Fehr: Ufficiale comunicazioni Michael Ironside: Capitano Laurence Belcher: Charles Xavier bambino Morgan Lily: Raven Darkholme bambina Bill Bilner: Erik Lehnsherr bambino Hugh Jackman: Wolverine Rebecca Romijn: Mystica adulta Annabelle Wallis: Amy Éva Magyar: Edie Georg Nikoloff: Jakob Lehnsherr Beth Goddard: Sharon Wilfried ... Leggi su cineblog (Di domenica 25 ottobre 2020) Cast e personaggi James McAvoy: Professor X Michael Fassbender: Magneto Rose Byrne: Moira MacTaggert Jennifer Lawrence: Mystica January Jones: Emma Frost Kevin Bacon: Sebastian Shaw Nicholas Hoult: Bestia Jason Flemyng: Azazel Lucas Till: Havok Edi Gathegi: Darwin Caleb Landry Jones: Banshee Zoë Kravitz: Angel Salvadore Álex González: Riptide Oliver Platt: Uomo in nero Matt Craven: John McCone Rade Šerbedžija: Armivolkoff Ray Wise: Segretario di stato Glenn Morshower: Robert Hendry Don Creech: William Stryker Sr. Brendan Fehr: Ufficiale comunicazioni Michael Ironside: Capitano Laurence Belcher: Charles Xavier bambino Morgan Lily: Raven Darkholme bambina Bill Bilner: Erik Lehnsherr bambino Hugh Jackman: Wolverine Rebecca Romijn: Mystica adulta Annabelle Wallis: Amy Éva Magyar: Edie Georg Nikoloff: Jakob Lehnsherr Beth Goddard: Sharon Wilfried ...

Ash71Pietro : Stasera in tv: “X-Men: L’inizio” su Italia 1 - LuciaMosca1 : (Il film fantasy stasera in TV: 'X-Men - L'inizio' domenica 25 ottobre 2020) Segui su: La Notizia -… - Majda___ : Stasera mi sento in dovere di ringraziare Men's Health Olanda. - Canatecza : I dopolavoristi men che modesti hanno eliminato nelle qualificazioni Champions quelli che decimati dal Covid staser… - Michele36764142 : RT @CoppiaGiovani: Sono tornato dal mio amore. Stasera si scopa in casa ragazzi @official_gay_it @purelygayporn @gayonlyfanss @gayamateurs… -