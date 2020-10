Rugby femminile, Sei Nazioni: Scozia e Francia pareggiano tra gli errori (Di domenica 25 ottobre 2020) È una Francia che ha ancora addosso la ruggine di mesi di inattività quella che pareggia a Glasgow contro la Scozia nel recupero della quarta giornata del Sei Nazioni femminile. Complice anche il clima difficile scozzesi e francesi pareggiano in un match brutto e ricco di errori. Mette subito pressione la Francia, con la Scozia che nei primi 5 minuti è subito obbligata a commettere molti falli, ma non basta perché al 6’, dalla touche, la maul transalpina arriva fino in fondo e Safi N’Diaye marca la prima meta del match, non trasformata. Prova a reagire la Scozia e, al 12’, conquista una buona posizione ed Helen Nelson trova i tre punti, nonostante il forte vento e la pioggia. Fatica a ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) È unache ha ancora addosso la ruggine di mesi di inattività quella che pareggia a Glasgow contro lanel recupero della quarta giornata del Sei. Complice anche il clima difficile scozzesi e francesiin un match brutto e ricco di. Mette subito pressione la, con lache nei primi 5 minuti è subito obbligata a commettere molti falli, ma non basta perché al 6’, dalla touche, la maul transalpina arriva fino in fondo e Safi N’Diaye marca la prima meta del match, non trasformata. Prova a reagire lae, al 12’, conquista una buona posizione ed Helen Nelson trova i tre punti, nonostante il forte vento e la pioggia. Fatica a ...

zazoomblog : Rugby femminile: Italia contro Irlanda al recupero del Sei Nazioni - #Rugby #femminile: #Italia #contro - infoitsport : Rugby femminile, Sei Nazioni: l’Italia spreca troppo, l’Irlanda ringrazia e vince - infoitsport : LIVE Irlanda-Italia 21-7, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: una meta di punizione stronca le speranze azzurre - infoitsport : LIVE Irlanda-Italia 21-7, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: le azzurre lottano ma non basta - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni femminile: la benzina dell'Italia finisce al 30', l'Irlanda vince 21-7 -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby femminile Rugby - Sei Nazioni femminile: la diretta streaming di Scozia-Francia OnRugby Rugby femminile, Sei Nazioni: Scozia e Francia pareggiano tra gli errori

È una Francia che ha ancora addosso la ruggine di mesi di inattività quella che pareggia a Glasgow contro la Scozia nel recupero della quarta giornata del Sei Nazioni femminile. Complice anche il ...

Rugby femminile: Italia contro Irlanda al recupero del Sei Nazioni

A Dublino, la nazionale italiana di rugby femminile ha sfidato l'Irlanda nel recupero del Sei Nazioni. Scopriamo i dettagli del match.

È una Francia che ha ancora addosso la ruggine di mesi di inattività quella che pareggia a Glasgow contro la Scozia nel recupero della quarta giornata del Sei Nazioni femminile. Complice anche il ...A Dublino, la nazionale italiana di rugby femminile ha sfidato l'Irlanda nel recupero del Sei Nazioni. Scopriamo i dettagli del match.