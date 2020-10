Ristori, indennizzi e cassa integrazione: ora la sfida, dentro e fuori il governo, è evitare il disastro economico (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono ore concitate quelle che precedono la firma del nuovo Dpcm. Le critiche e le richieste delle regioni hanno fatto breccia anche nei partiti di maggioranza, soprattutto il Pd: peraltro è presidente di regione lo stesso leader del Partito democratico Nicola Zingaretti, ed è ormai una figura di spicco del partito anche il presidente della Conferenza delle regioni, l’emiliano Stefano Bonaccini. È anche per questo che nella notte e nella prima mattinata la chat Whatsapp dei deputati dem ribolle, fino a quando non arriva il messaggio del ministro dell’economia Roberto Gualtieri, che spiega in sostanza come i dati degli scienziati abbiano messo il governo con le spalle al muro, e di fatto siano state accolte tutte le richieste del ministro della salute. E rivela ai colleghi (Gualtieri è stato eletto deputato, nel seggio lasciato ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono ore concitate quelle che precedono la firma del nuovo Dpcm. Le critiche e le richieste delle regioni hanno fatto breccia anche nei partiti di maggioranza, soprattutto il Pd: peraltro è presidente di regione lo stesso leader del Partito democratico Nicola Zingaretti, ed è ormai una figura di spicco del partito anche il presidente della Conferenza delle regioni, l’emiliano Stefano Bonaccini. È anche per questo che nella notte e nella prima mattinata la chat Whatsapp dei deputati dem ribolle, fino a quando non arriva il messaggio del ministro dell’economia Roberto Gualtieri, che spiega in sostanza come i dati degli scienziati abbiano messo ilcon le spalle al muro, e di fatto siano state accolte tutte le richieste del ministro della salute. E rivela ai colleghi (Gualtieri è stato eletto deputato, nel seggio lasciato ...

“Indennizzi, senza burocrazia e subito per le aziende costrette ... Chiudere attività come le palestre o limitare l’orario ai ristoranti rappresenta per molti di loro un punto di non ritorno. Il ...

CORONAVIRUS \ CASTELLI, “SUBITO SOSTEGNI ECONOMICI PER CATEGORIE CHE SUBISCONO LIMITAZIONI.

Roma – “Insieme alle misure più stringenti e uniformi che arriveranno con il DPCM, ci saranno subito sostegni economici per quelle categorie che subiranno delle limitazioni per fermare la diffusione d ...

