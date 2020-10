Ordine d’arrivo F1 | GP Portogallo 2020 | risultato e classifica gara Hamilton vince | Leclerc ottimo 4° | Vettel 10°

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Lewisha vinto il GP del, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Portimao, dove la massima categoria automobilistica si è cimentata per la prima volta. Il britannico è scattato dalla pole-position, è andato in difficoltà nelle prime battute disubendo i sorpassi di Valtteri Bottas e Carlos Sainz su asfalto umido, ma poi si è ripreso e ha dominato in lungo e in largo. Il pilota della Mercedes ha così superato il record di vittorie di Michael Schumacher e ha mosso un ulteriore passo verso la conquista del settimo titolo iridato. Il secondo posto del finlandese Valtteri Bottas hantito la doppietta delle Frecce d’Argento. L’olandese Max Verstappen ha completato il podio al volante della Red Bull, non ...