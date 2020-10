MotoGP | capolavoro Morbidelli ad Aragon Mir sempre più leader

Leggi su itasportpress

(Di domenica 25 ottobre 2020) Un vero e proprio dominio. Franconon fa sconti nella seconda gara di. Il pilota della Yamaha conduce la corsa dall'inizio alla fine, lasciandosi alle spalle le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Quest'ultimo rinforza la propriaship in classifica Mondiale, approfittando delle difficoltà dei principali rivali, a partire da Fabio Quartararo, ora lontano 14 punti, e Maverick Vinales, a meno 19.LA GARAIl poleman Takaaki Nakagami finisce fuori al primo giro, mentree Rins si pongono in testa a dettare il passo. Seguono Vinales, Mir, Johann Zarco e Quartararo, ma il francese della Yamaha mostra subito di non avere il passo e viene infilato dai rimontanti Alex Marquez e Pol Espargaro. Il primo, fratello di Marc, sembra in grado di ripetere la straordinaria rimonta di una settimana ...