L’addio al calcio di Diego Armando Maradona – 25 ottobre 1997 – VIDEO

Il 25 ottobre 1997 in una Bombonera incandescente Diego Armando Maradona gioca la sua ultima partita prima del ritiro All'interno di una carriera fatta di cadute e risalite, di addii e ritorni, di decine di prime e ultime volte, la data del 25 ottobre 1997 è impressa nella memoria di tutti gli appassionati di calcio: di fronte ad una Bombenera gremita, festante e commossa, Diego Armando Maradona gioca la sua ultima partita ufficiale. Maradona nel corso della sua carriera da calciatore ma anche durante l'arco della sua vita non è mai stato un personaggio banale. Sempre sopra le righe, non poteva scegliere certo una partita qualunque per ...

