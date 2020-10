La curva si impenna: 21mila contagi e 128 morti. Crescono le terapie intensive (Di domenica 25 ottobre 2020) impennata della curva epidemica in Italia: si contano oggi 21.273 nuovi casi (ieri 19.644), con meno tamponi rispetto a ieri: 161.880 oggi contro 177.669 ieri. In calo il numero dei decessi, 128 oggi contro i 151 di 24 ore fa. Il totale delle vittime sale così a 37.338. In leggerissimo aumento anche la tendenza dei nuovi ricoveri in terapia intensiva, +80 (ieri +79), che arrivano a 1.208 in tutto. Piccolo calo per i ricoveri ordinari che salgono di altre 719 unità (ieri 738), e sono 12.006. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è ancora la Lombardia (+5.762), seguita da Campania (+2.590), Veneto (+2.287), Toscana (1.863), Lazio (1.541) e Veneto (1.468). Le uniche tre regioni con incremento a due cifre sono, Valle d'Aosta (+97) Basilicata (+77) e Molise (+26). Il ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020)ta dellaepidemica in Italia: si contano oggi 21.273 nuovi casi (ieri 19.644), con meno tamponi rispetto a ieri: 161.880 oggi contro 177.669 ieri. In calo il numero dei decessi, 128 oggi contro i 151 di 24 ore fa. Il totale delle vittime sale così a 37.338. In leggerissimo aumento anche la tendenza dei nuovi ricoveri in terapia intensiva, +80 (ieri +79), che arrivano a 1.208 in tutto. Piccolo calo per i ricoveri ordinari che salgono di altre 719 unità (ieri 738), e sono 12.006. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è ancora la Lombardia (+5.762), seguita da Campania (+2.590), Veneto (+2.287), Toscana (1.863), Lazio (1.541) e Veneto (1.468). Le uniche tre regioni con incremento a due cifre sono, Valle d'Aosta (+97) Basilicata (+77) e Molise (+26). Il ...

