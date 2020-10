Katy Perry | la star del pop compie gli anni

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tanti auguri,! La cantante popfesteggia oggi il suo compleanno. Lainternazionale ha collezionato nel tempo un successo dopo l’altro, sfornando hit indimenticabili e regalando performance live che lasciano sempre il segno.: quando avvenne il debutto della? Figlia di due pastori,(Katheryn Elizabeth Hudson all’anagrafe) nacque il 25 ottobre 1984 a Santa Barbara, in California. Il debutto della futura stella del pop avvenne nel solco della musica religiosa. Al 2001 risale infatti il suo primo album – sotto il nome diHudson -, fortemente influenzato da questo genere. L’esordio, tuttavia, non si rivelò dei più ...

Meghan Markle ha una nuova vicina di casa famosa con la quale ha molto in comune: Katy Perry. Che Archie abbia trovato un'amichetta in Daisy?