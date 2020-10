(Di domenica 25 ottobre 2020) Lanon smette di guardare con attenzione i possibili colpi delmercato. La dirigenza bianconera pare avere le idee abbastanza chiare su chi potrebbe essere il. Nello specifico, Fabioha intenzione di provare l'per un vecchio pallino: Houssem Aouar.: la mossa dicaption id="attachment 1012917" align="alignnone" width="622" Aouar, Getty Images/captionIl talento del Lione è sempre nei piani della dirigenza bianconera e di, che nell’ultima finestra di trattative estiva, aveva a lungo sondato il calcaitore. Alte le cifre richieste dal club francese - circa 50 milioni di euro -. Ecco perché, nelle ultime ore, come riporta Tuttosport, i bianconeri ...

ItaSportPress : Juventus, affondo di Paratici per il prossimo colpo: ma c'è un sacrificio - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus affondo

ItaSportPress

Sampdoria corsara in quel di Bergamo. I blucerchiati dell’ex tecnico della Fiorentina Claudio Ranieri si impongono per 3-1 sugli uomini di Gasperini. I doriani vanno in vantaggio al 13' con Quagliarel ...L’ex giocatore della Roma è stato intervistato da Diego Bianchi su La7: «Il campionato dell’anno scorso è stato un po’ falsato» ...