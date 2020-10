Jennifer Lopez e Ben Affleck perché è finita? “L’ ho lasciato io ma è colpa sua” (Di domenica 25 ottobre 2020) Jennifer Lopez e Ben Affleck erano una delle coppie di Hollywood che più facevano sognare i fan di tutto il mondo. La cantante e l’attore entrambi di fama internazionale sarebbero dovuti convolare a nozze dopo essersi conosciuti e amati fin da subito sul set del film ‘Amore estremo’. È stato un colpo di fulmine che aveva letteralmente coinvolto i due beniamini tanto da far sentire prepotentemente il profumo dei fuori d’arancio nell’aria e immaginare una bellissima J.Lo in abito da sposa. Dal 2002 al 2004 i “Bennifer” così chiamati dalla stampa, erano presto diventati la coppia “In” di Hollywood. Belli e affascinanti. Molti sognavano di vivere una storia d’amore così glamour e passionale. Ma qualcosa improvvisamente è andato storto e la favola ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 25 ottobre 2020)e Benerano una delle coppie di Hollywood che più facevano sognare i fan di tutto il mondo. La cantante e l’attore entrambi di fama internazionale sarebbero dovuti convolare a nozze dopo essersi conosciuti e amati fin da subito sul set del film ‘Amore estremo’. È stato un colpo di fulmine che aveva letteralmente coinvolto i due beniamini tanto da far sentire prepotentemente il profumo dei fuori d’arancio nell’aria e immaginare una bellissima J.Lo in abito da sposa. Dal 2002 al 2004 i “Bennifer” così chiamati dalla stampa, erano presto diventati la coppia “In” di Hollywood. Belli e affascinanti. Molti sognavano di vivere una storia d’amore così glamour e passionale. Ma qualcosa improvvisamente è andato storto e la favola ...

bearbops : Jennifer Lopez levate che è arrivata la nostra Ferillona ??????#tusiquevales - IingziIiu : conferenza di c0nte rimandata a domani buono così posso ascoltarmi on the floor di jennifer lopez ballando alla mia rovina - ev4nonimo : un giorno come un altro apro spotify dal pc per ascoltare un po’ di musica mentre faccio latino e vedo ayax che ascolta jennifer lopez - oceansovswift : sto riguardando l'halftime show di shakira e jennifer lopez perché il mio culo ne aveva bisogno - Jessica29801371 : RT @GianmarcoZagato: Ps: adoro la pelle lucida di Conte un po’ glow alla Jennifer Lopez -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez La cromoterapia di stagione comincia con una borsa nei colori del cielo d'autunno (J-Lo docet) elle.com Halloween 2020: 5 film horror da vedere su Netflix

Serate da paura con grandi classici e nuovi arrivi: la guida completa per fare binge-watching tra presenze demoniache e bambole assassine nella notte delle streghe ...

Capelli corti: i tagli per donne over 50 ispirati ai look delle star

I migliori tagli di capelli corti per donne mature che vogliono un'aria sbarazzina e disinvolta. Scopri la moda capelli 2020 pensata per le over 50.

Serate da paura con grandi classici e nuovi arrivi: la guida completa per fare binge-watching tra presenze demoniache e bambole assassine nella notte delle streghe ...I migliori tagli di capelli corti per donne mature che vogliono un'aria sbarazzina e disinvolta. Scopri la moda capelli 2020 pensata per le over 50.