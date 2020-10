Insigne | il carattere e la forza della rosa | il Napoli batte in rimonta il Benevento 2-1

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 ottobre 2020) La vittoria è meritata. Sofferta come nei derby. E come nei momenti che potrebbero diventare difficili. Perché dopo la sconfitta in Europa League con l’Az Alkmaar, anche un pareggio avrebbe aperto un momento grigio nel. La squadra di Gattuso, invece, ha saputo reagire al gol dell’altro(Roberto) al 30esimo, ha giocato un secondo tempo die ha ribaltato il risultato: 2-1. Lo ha fatto grazie a uno strepitoso gol del nostro: splendido sinistro all’incrocio dei pali, e alla profondità. A un certo punto, sull’1-1, Gattuso ha completamente ribaltato la formazione iniziale. Fuori Lozano e dentro Politano. E soprattutto fuori Mertens, fin lì insufficiente, e dentro Petagna per l’opzione del ...