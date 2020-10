In arrivo misure più drastiche per salvare il Natale ed evitare un nuovo lockdown. Di Maio: “E’ un obbligo morale adottarle senza perdere nemmeno un’ora” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Governo si appresta a varare un nuovo Dpcm contenente misure più stringenti per arginare la seconda ondata di contagi da Coronavirus. Il provvedimento potrebbe arrivare in serata seguito da una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Tra le misure, contenute nella bozza del provvedimento circolata ieri, lo stop a palestre, piscine, sale giochi, cinema e teatri ma anche limitazioni alla circolazione e agli orari di chiusura alcune attività, come quelle legate alla ristorazione. “Servono misure dure, misure drastiche. Nettamente più drastiche. E soprattutto servono subito. E’ un obbligo anche morale adottarle senza perdere nemmeno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Governo si appresta a varare unDpcm contenentepiù stringenti per arginare la seconda ondata di contagi da Coronavirus. Il provvedimento potrebbe arrivare in serata seguito da una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Tra le, contenute nella bozza del provvedimento circolata ieri, lo stop a palestre, piscine, sale giochi, cinema e teatri ma anche limitazioni alla circolazione e agli orari di chiusura alcune attività, come quelle legate alla ristorazione. “Servonodure,. Nettamente più. E soprattutto servono subito. E’ unanche...

