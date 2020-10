Il Cagliari fa un altro passo vanti: alla Sardegna Arena Crotone k.o. (Di domenica 25 ottobre 2020) Successo del Cagliari sul Crotone nel primo match della domenica in Serie A. alla Sardegna Arena primo tempo ricco di gol ed emozioni: Messias sblocca la gara con il suo primo gol in A, immediato il pari di Lykogiannis con un gran calcio di punizione, poi la ribalta Simeone. Il 2-2 è una perla di Molina, poi Sottil di testa riporta avanti il Cagliari. La ripresa inizia con il rosso a Cigarini, che lascia il Crotone in 10, nel finale Joao Pedro arrotonda. Momento buono per la squadra di Di Francesco al secondo successo di fila: dopo la vittoria sul Torino in trasferta il bis oggi.Cagliari-Crotone 4-221' Messias (Cr), 25' Lykogiannis (Ca), 35' Simeone (Ca), 43' Molina (Cr), 45' Sottil (Ca), 84' Joao Pedro ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Successo delsulnel primo match della domenica in Serie A.primo tempo ricco di gol ed emozioni: Messias sblocca la gara con il suo primo gol in A, immediato il pari di Lykogiannis con un gran calcio di punizione, poi la ribalta Simeone. Il 2-2 è una perla di Molina, poi Sottil di testa riporta ail. La ripresa inizia con il rosso a Cigarini, che lascia ilin 10, nel finale Joao Pedro arrotonda. Momento buono per la squadra di Di Francesco al secondo successo di fila: dopo la vittoria sul Torino in trasferta il bis oggi.4-221' Messias (Cr), 25' Lykogiannis (Ca), 35' Simeone (Ca), 43' Molina (Cr), 45' Sottil (Ca), 84' Joao Pedro ...

