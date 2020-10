Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Sono contento del mio risultato, ma mi spiace che la squadra abbia perso il Giro all’ultimo giorno” (Di domenica 25 ottobre 2020) Wilco Kelderman, a 29 anni, dopo una carriera costellata di infortuni, ha colto il primo podio della carriera in una corsa a tappe di tre settimane nel Giro d’Italia 2020 che si è da poco concluso. Il terzo posto conquistato dal neerlandese della Sunweb, però, è un risultato agrodolce, dato che Wilco ha accarezzato il sogno del successo finale e il suo compagno Jai Hindley ha perso la maglia rosa nell’odierna cronometro di Milano. Kelderman, dopo la tappa, ha parlato del suo Giro ad Eurosport. Queste le sue parole: “Sono contento del mio risultato, ma, allo stesso tempo, mi dispiace che abbiamo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020), a 29 anni, dopo una carriera costellata di infortuni, ha colto il primo podio della carriera in una corsa a tappe di tre settimane neld’Italiache si è da poco concluso. Il terzo posto conquistato dal neerlandese della Sunweb, però, è unagrodolce, dato cheha accarezzato il sogno del successo finale e il suo compagno Jai Hindley hala maglia rosa nell’odierna cronometro di Milano., dopo la tappa, ha parlato del suoad Eurosport. Queste le sue parole: “Sonodel mio, ma, allo stesso tempo, mi dichemo ...

