Dpcm, Guerra: 'Rispettare i tempi di confronto tra Governo e Regioni. Sui trasporti non possiamo fare miracoli' (Di domenica 25 ottobre 2020) La sottosegretaria all'Economia, ospite di Omnibus su La7, sottolinea che bisogna tenere il più possibile aperte le attività lavorative e la scuola e sono in arrivo nuove misure dedicate ai ristoratori Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 ottobre 2020) La sottosegretaria all'Economia, ospite di Omnibus su La7, sottolinea che bisogna tenere il più possibile aperte le attività lavorative e la scuola e sono in arrivo nuove misure dedicate ai ristoratori

NicolaPorro : ?????????????? sul piede di guerra dopo la conferenza stampa di #Conte. E il giallo del #Dpcm con la parola sparita nella… - danifra681 : RT @Danilo_Sant65: Le carogne annunciano le #restrizioni per vedere la reazione del popolo.Dal nuovo #DPCM si evince chiaramente che siamo… - CuccioloHD : RT @giobandnere: Si legge che nel nuovo DPCM in preparazione il Governo RACCOMANDERA' di rimanere chiusi in casa. Il DPCM è un atto ammini… - GinottoG8 : RT @giobandnere: Si legge che nel nuovo DPCM in preparazione il Governo RACCOMANDERA' di rimanere chiusi in casa. Il DPCM è un atto ammini… - AnnamariaBriola : RT @giobandnere: Si legge che nel nuovo DPCM in preparazione il Governo RACCOMANDERA' di rimanere chiusi in casa. Il DPCM è un atto ammini… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Guerra Nuovo Dpcm sul Covid: i dubbi, la conferenza stampa slittata e la linea di Conte Corriere della Sera Focolaio in una casa di riposo di Noto, 13 positivi tra anziani ed operatori

C'è preoccupazione a Noto per il contagio in una casa di riposo con la positività di 13 persone, tra anziani ed operatori. E' stato il sindaco a fornire i dati sulla situazione sanitaria. L'articolo F ...

Musumeci firma ordinanza anti Covid “siamo in guerra”

L'articolo Musumeci firma ordinanza anti Covid “siamo in guerra” sembra essere il primo su BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia.

C'è preoccupazione a Noto per il contagio in una casa di riposo con la positività di 13 persone, tra anziani ed operatori. E' stato il sindaco a fornire i dati sulla situazione sanitaria. L'articolo F ...L'articolo Musumeci firma ordinanza anti Covid “siamo in guerra” sembra essere il primo su BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia.