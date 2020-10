Domenica In, Mara Venier si commuove ricordando Gianni Dei (Di domenica 25 ottobre 2020) Mara Venier Oggi i saluti di Mara, ultimo segmento di Domenica In, sono stati all’insegna della commozione. La Venier, infatti, ha ricordato Gianni Dei, attore scomparso lo scorso 19 ottobre all’età di settantanove anni e con il quale la conduttrice aveva un legame molto speciale. Solo il giorno prima, proprio nel contenitore Domenicale, lei gli aveva rivolto un saluto augurandogli di rimettersi presto. “Domenica scorsa avevo salutato il mio amico Gianni, pensavo lui mi stesse guardando e ho cercato di fargli coraggio. Lui non mi stava guardando e lunedì mattina se ne è andato. Lo voglio ricordare così!” ha esordito Mara, che visibilmente provata e con le lacrime ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 ottobre 2020)Oggi i saluti di, ultimo segmento diIn, sono stati all’insegna della commozione. La, infatti, ha ricordatoDei, attore scomparso lo scorso 19 ottobre all’età di settantanove anni e con il quale la conduttrice aveva un legame molto speciale. Solo il giorno prima, proprio nel contenitorele, lei gli aveva rivolto un saluto augurandogli di rimettersi presto. “scorsa avevo salutato il mio amico, pensavo lui mi stesse guardando e ho cercato di fargli coraggio. Lui non mi stava guardando e lunedì mattina se ne è andato. Lo voglio ricordare così!” ha esordito, che visibilmente provata e con le lacrime ...

