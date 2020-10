Covid, scontri contro coprifuoco: 4 arrestati e 4 denunciati a Roma (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 4 i denunciati, 4 gli arrestati e 11 le persone identificate: è questo il bollettino della notte di guerriglia urbana a Roma. Militanti di Forza nuova, ultras, neofascisti in rivolta contro il coprifuoco sono scesi in strada, da Piazza del Popolo a piazzale Flaminio, da piazza Trilussa a Testaccio. Tre ore di scontri con le forze dell'ordine, bombe carta e lancio di oggetti, cassonetti incendiati, moto e auto danneggiate. Feriti anche alcuni agenti. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 4 i, 4 glie 11 le persone identificate: è questo il bollettino della notte di guerriglia urbana a. Militanti di Forza nuova, ultras, neofascisti in rivoltailsono scesi in strada, da Piazza del Popolo a piazzale Flaminio, da piazza Trilussa a Testaccio. Tre ore dicon le forze dell'ordine, bombe carta e lancio di oggetti, cassonetti incendiati, moto e auto danneggiate. Feriti anche alcuni agenti.

SkyTG24 : Napoli, proteste e scontri in strada dopo la chiusura notturna e l'ipotesi lockdown. FOTO - SkyTG24 : Covid-19, proteste e scontri a Napoli contro chiusure: aggredita la troupe di Sky Tg24 - SkyTG24 : Il nostro inviato Paolo Fratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a… - alba90yt : ??INCAZZATI.....??? ??Repubblica Ceca: violenti scontri tra la polizia e negazionisti del #COVID-19… - amazing__sea : Cari #kilimangiaro Che in Thailandia ci sia lo stado d'emergenza per il covid non so... secondo me è stato tolto da… -