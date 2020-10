Cosa sarà, l’autobiopic di Francesco Bruni è una comedy-drama gentile e sobria (e adattata alla pandemia) (Di domenica 25 ottobre 2020) Un film piccolo piccolo. Fatto di malattia, di fratellanza, di paura della morte e di sogni ad occhi semichiusi. Il particolare caso di Bruno Salvati (Kim Rossi Stuart) che grazie ad una fortuita sportellata sul naso, e relativo copioso sanguinamento, scopre di essere affetto da una forma aggressiva di leucemia che richiede un trapianto di midollo. Autobiopic di Francesco Bruni, qui regista e sceneggiatore (con Rossi Stuart alle sfumature del personaggio), già fortunato papà di Scialla! e Noi quattro, che non indugia nel vortice del dramma, ma vuole, come da suo approccio consueto al sorriso e ai rapporti umani, una mescolanza di chiaroscuri dell’anima sintetizzati sempre e comunque nell’happy end. Bruni scompone e ricompone il puzzle temporale della diagnosi, della degenza e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Un film piccolo piccolo. Fatto di malattia, di fratellanza, di paura della morte e di sogni ad occhi semichiusi. Il particolare caso di Bruno Salvati (Kim Rossi Stuart) che grazie ad una fortuita sportellata sul naso, e relativo copioso sanguinamento, scopre di essere affetto da una forma aggressiva di leucemia che richiede un trapianto di midollo. Autobiopic di, qui regista e sceneggiatore (con Rossi Stuart alle sfumature del personaggio), già fortunato papà di Sci! e Noi quattro, che non indugia nel vortice del dramma, ma vuole, come da suo approccio consueto al sorriso e ai rapporti umani, una mescolanza di chiaroscuri dell’anima sintetizzati sempre e comunque nell’happy end.scompone e ricompone il puzzle temporale della diagnosi, della degenza e ...

