Conte: “Governo non si è distratto. Mentre in estate tutti pensavano di aver passato la pandemia, compravamo mascherine e respiratori” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Il virus corre molto e dunque noi dobbiamo essere pronti e flessibili a intervenire. Ma non possiamo imputare al governo di essersi distratto e aver abbassato la soglia di attenzione: ricordo che prima dell’estate tutti, anche l’opinione pubblica, pensavano di aver passato la pandemia Mentre il governo ha chiesto la proroga dello stato di emergenza ha detto che non potevamo abbassare la guardia e ha continuato a comprare mascherine e respiratori“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi per spiegare le misure Contenute nel nuovo dpcm. Ma ci sono stati errori del governo o delle regioni? “Possono esserci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) “Il virus corre molto e dunque noi dobbiamo essere pronti e flessibili a intervenire. Ma non possiamo imputare al governo di essersiabbassato la soglia di attenzione: ricordo che prima dell’, anche l’opinione pubblica,dilail governo ha chiesto la proroga dello stato di emergenza ha detto che non potevamo abbassare la guardia e ha continuato a compraree respiratori“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppein conferenza stampa a palazzo Chigi per spiegare le misurenute nel nuovo dpcm. Ma ci sono stati errori del governo o delle regioni? “Possono esserci ...

