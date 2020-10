Classifica Giro d’Italia 2020. Tao Geoghegan Hart vince la Corsa Rosa! Hindley si arrende a crono. Vincenzo Nibali 7° (Di domenica 25 ottobre 2020) Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d’Italia 2020. Il britannico ha avuto la meglio nell’avvincente duello conclusivo contro l’australiano Jai Hindley: i due corridori, accreditati dello stesso tempo in Classifica generale alla vigilia della cronometro conclusiva di Milano, si sono fronteggiati a viso aperto lungo i 15,7 km totalmente pianeggianti che conducevano in Piazza Duomo. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha indossato la maglia rosa proprio all’ultima tappa, dopo non averla mai vestita nel corso di queste tre settimane: la vedrà sulle sue spalle direttamente sul gradino più alto del podio, alzando al cielo il Trofeo Senza Fine. Tao Geoghegan Hart si è imposto con ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Taoha vinto ild’Italia. Il britannico ha avuto la meglio nell’avnte duello conclusivo contro l’australiano Jai: i due corridori, accreditati dello stesso tempo ingenerale alla vigilia dellametro conclusiva di Milano, si sono fronteggiati a viso aperto lungo i 15,7 km totalmente pianeggianti che conducevano in Piazza Duomo. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha indossato la maglia rosa proprio all’ultima tappa, dopo non averla mai vestita nel corso di queste tre settimane: la vedrà sulle sue spalle direttamente sul gradino più alto del podio, alzando al cielo il Trofeo Senza Fine. Taosi è imposto con ...

