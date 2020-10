Calciomercato Juventus, Paratici studia un colpo dall’Ajax (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Calciomercato della Juventus non dorme mai e la società è già al lavoro per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero, al pari dei giovani innesti di questa stagione, rappresenta un investimento a lungo termine dal punto di vista tecnico da parte del presidente Agnelli. Il ds Fabio Paratici si sarebbe già mosso in anticipo per costruire il centrocampo del futuro e i suoi sforzi sembrano concentrarsi su un giovane dell’Ajax. Si tratta di Ryan Gravenberch, che si è messo in luce nell’ultima stagione e mezza con la maglia dei lancieri. L’Eredivisie è da sempre terreno fertile per i giovani e l’Ajax rappresenta una garanzia da questo punto di vista. Dopo l’affare De Ligt nella scorsa annata, la Juventus intende ripetersi ma ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Ildellanon dorme mai e la società è già al lavoro per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero, al pari dei giovani innesti di questa stagione, rappresenta un investimento a lungo termine dal punto di vista tecnico da parte del presidente Agnelli. Il ds Fabiosi sarebbe già mosso in anticipo per costruire il centrocampo del futuro e i suoi sforzi sembrano concentrarsi su un giovane dell’Ajax. Si tratta di Ryan Gravenberch, che si è messo in luce nell’ultima stagione e mezza con la maglia dei lancieri. L’Eredivisie è da sempre terreno fertile per i giovani e l’Ajax rappresenta una garanzia da questo punto di vista. Dopo l’affare De Ligt nella scorsa annata, laintende ripetersi ma ...

