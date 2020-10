Brutto risveglio per Milly Carlucci, la conduttrice finisce ko (Di domenica 25 ottobre 2020) La sfida degli ascolti tv del sabato sera promette sempre grandi colpi di scena. A contendersi il primo posto in classifica Ballando con le Stelle e Tu sì que vales, Un distacco netta questo sabato che ha decretato la vittoria decisiva. Ma il palinsesto televisivo si tinge sempre di grandi sorprese, seppur al momento ecco quali preferenze ha espresso il pubblico italiano. Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle si aggiudica un gran bel numero e raggiunge i 4.211.000 di spettatori, pari a uno share del 20.5%, di contro al 21.7% raggiunto la scorsa settimana. Si diceva un distacco netto però con Tu sì que vales seguito da ben 5.476.000 di spettatori, con una percentuale di share del 26.9%. Una risalita che stabilisce una sfida tesa per i prossimi appuntamenti.



Foggia, 22 ottobre 2020. Nonostante il brutto, ennesimo, risveglio di questi giorni c’è oggi più che mai la necessità di gridare al mondo intero che Foggia non è solo malaffare, non è solo criminalità ...

Un brutto risveglio per Stefania Orlando

La conduttrice televisiva si sfoga con Tommaso e Adua parlando della lite con Elisabetta Gregoraci. Grande Fratello VIP 2020: guarda i video dei protagonisti del GFVIP 5.

