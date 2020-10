Bassetti lamenta assalto agli ospedali: “La gente è terrorizzata” (Di domenica 25 ottobre 2020) “La politica della paura non serve a nessuno“, dice Matteo Bassetti. E prosegue: “Il mio timore era che la gente, allarmata da una comunicazione schizofrenica fatta di terrorismo e di sensazionalismo, in autunno/inverno potesse riversarsi negli ospedali al primo sintomo influenzale per la paura che gli era stata trasmessa. Sapevo che questo avrebbe comportato un grave rischio ai fini della propagazione del virus e del sovraccarico per gli ospedali“. Ammonisce, poi, sulla disinformazione: “Oltre ad attrezzarsi” scrive l’infettivologo su suo post “infatti nei mesi estivi andava spiegato alla gente che l’infezione da covid, nella stragrande maggioranza dei casi, decorre in maniera lieve e si poteva gestire a casa. Questo non è stato fatto e ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 ottobre 2020) “La politica della paura non serve a nessuno“, dice Matteo. E prosegue: “Il mio timore era che la, allarmata da una comunicazione schizofrenica fatta di terrorismo e di sensazionalismo, in autunno/inverno potesse riversarsi neglial primo sintomo influenzale per la paura che gli era stata trasmessa. Sapevo che questo avrebbe comportato un grave rischio ai fini della propagazione del virus e del sovraccarico per gli“. Ammonisce, poi, sulla disinformazione: “Oltre ad attrezzarsi” scrive l’infettivologo su suo post “infatti nei mesi estivi andava spiegato allache l’infezione da covid, nella stragrande maggioranza dei casi, decorre in maniera lieve e si poteva gestire a casa. Questo non è stato fatto e ...

Contagi in aumento e ospedali in tilt. A lanciare l’allarme su Facebook è l’infettivologo Matteo Bassetti. Dopo che i medici d’urgenza hanno denunciato presidi ospedalieri al collasso, l’infettivologo ...

