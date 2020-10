Barelli Federnuoto | “La chiusura di piscine e palestre è ingiusta e irriguardosa”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 ottobre 2020) Non ci sta Paolo, presidente della. Definisce ingiuste e inaccettabili le misure del Dpcm firmato da Conte per la parte che riguarda. “Non si capisce come si sia arrivati a unairriguardosa e, anche tenendo conto degli oltre 200 controlli da parte dei NAS e dei soldi spesi per farli, nei centri natatori e nelled’Italia che fra l’altro hanno dato dei riscontri positivi nella lotta al contagio. Perché allora fare questi controlli?”.prosegue: “Il problema vero è l’inconsistenza dei provvedimenti che non sono stati presi negli ultimi 4 mesi per quanto concerne i mezzi pubblici e la scuola, che sono ambiti dove la diffusione del ...