Barcellona-Real Madrid 1-3, titolo polemico di ‘Sport’: “Il classico furto” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Il classico furto“. Titola così il quotidiano catalano ‘Sport‘ nel day-after il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, vinto dalle merengues per 1-3 in casa blaugrana. La stampa catalana, però, punta il dito contro i direttori di gara per aver concesso un penalty discutibile nel secondo tempo, grazie all’ausilio del Var, per una trattenuta di Lenglet ai danni di Sergio Ramos. “Martinez Munuera regala la vittoria al Real dopo aver fischiato un rigore per una simulazione di Ramos nell’area azulgrana – si legge su Sport -. Un episodio che ha condizionato una partita dominata dal Barcellona“. Sul ‘Mundo Deportivo’, altro quotidiano catalano, invece si denota come sia lo stesso Ramos a strattonare per ben due ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) “Ilfurto“. Titola così il quotidiano catalano ‘Sport‘ nel day-after il Clasico tra, vinto dalle merengues per 1-3 in casa blaugrana. La stampa catalana, però, punta il dito contro i direttori di gara per aver concesso un penalty discutibile nel secondo tempo, grazie all’ausilio del Var, per una trattenuta di Lenglet ai danni di Sergio Ramos. “Martinez Munuera regala la vittoria aldopo aver fischiato un rigore per una simulazione di Ramos nell’area azulgrana – si legge su Sport -. Un episodio che ha condizionato una partita dominata dal“. Sul ‘Mundo Deportivo’, altro quotidiano catalano, invece si denota come sia lo stesso Ramos a strattonare per ben due ...

