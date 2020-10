Vuelta a España 2020, Tim Wellens: “Ho conquistato una vittoria molto importante per me dopo un periodo difficile” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tim Wellens torna al successo dopo un lungo digiuno nella quinta tappa della Vuelta a España 2020. Il corridore belga, che ha superato Guillaume Martin e Thymen Arensman al termine di una fuga, ha così messo fine a un periodo particolarmente negativo. Negli ultimi mesi, infatti, dopo una brutta caduta, Wellens non era stato capace d’essere protagonista nelle varie gare a cui aveva preso parte. Tim Wellens, a fine tappa, ha commentato la sua prestazione. Queste le sue parole: “Mi sento davvero bene. Qualche mese fa avevo avuto una brutta caduta e ho avuto bisogno di tempo per tornare al top. Questa vittoria è molto positiva per me e per la mia squadra. Non ero riuscito a entrare nella ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Timtorna al successoun lungo digiuno nella quinta tappa dellaa España. Il corridore belga, che ha superato Guillaume Martin e Thymen Arensman al termine di una fuga, ha così messo fine a unparticolarmente negativo. Negli ultimi mesi, infatti,una brutta caduta,non era stato capace d’essere protagonista nelle varie gare a cui aveva preso parte. Tim, a fine tappa, ha commentato la sua prestazione. Queste le sue parole: “Mi sento davvero bene. Qualche mese fa avevo avuto una brutta caduta e ho avuto bisogno di tempo per tornare al top. Questapositiva per me e per la mia squadra. Non ero riuscito a entrare nella ...

