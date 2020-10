Vuelta a España 2020, tappa di domani (25 ottobre): Biescas-Aramon Formigal. Altimetria, percorso, orari (Di sabato 24 ottobre 2020) Va a concludersi la prima settimana della Vuelta a España 2020 con un’altra tappa dedicata agli uomini di classifica. Ma come successo con il Giro d’Italia, anche in Spagna si deve fare i conti con il governo francese che nega lo sconfinamento. Addio al mitico Tourmalet come ultima salita della sesta frazione, ‘trasformata’ nella Biescas-Aramon Formigal di 146.4 chilometri, con la Sallent de Gallego come arrivo in salita. percorso Nonostante la variazione, la sesta tappa rimane comunque impegnativa per il gruppo. I primi 60 chilometri quasi tutti pianeggianti, per poi iniziare con la seconda parte di giornata molto più movimentata con più di 3000 metri di dislivello. Sono tre i Gran Premi della Montagna di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Va a concludersi la prima settimana dellaa Españacon un’altradedicata agli uomini di classifica. Ma come successo con il Giro d’Italia, anche in Spagna si deve fare i conti con il governo francese che nega lo sconfinamento. Addio al mitico Tourmalet come ultima salita della sesta frazione, ‘trasformata’ nelladi 146.4 chilometri, con la Sallent de Gallego come arrivo in salita.Nonostante la variazione, la sestarimane comunque impegnativa per il gruppo. I primi 60 chilometri quasi tutti pianeggianti, per poi iniziare con la seconda parte di giornata molto più movimentata con più di 3000 metri di dislivello. Sono tre i Gran Premi della Montagna di ...

