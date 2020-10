Verissimo, Raoul Bova e Rocío: l’impegno solidale durante il lockdown (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima intervista insieme per Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, una delle coppie più amate dello showbiz. A Verissimo la coppia di attori si racconta a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin, dal lock-down vissuto insieme al supporto alla Croce Rosse durante la fase più critica dell’emergenza. Raoul Bova e Rocío a Verissimo Dal 2011 non hanno mai smesso di amarsi e di fortificare il loro rapporto un giorno dopo l’altro, nonostante le continue voci di crisi che li volevano lontani. Per Raul Bova e Rocío Muñoz Morales le cose procedono a gonfie vele e il loro amore è più solido che mai. La coppia ha presto dato vita alla famiglia che entrambi desideravano da tempo, con la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima intervista insieme pere Rocío Muñoz Morales, una delle coppie più amate dello showbiz. Ala coppia di attori si racconta a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin, dal lock-down vissuto insieme al supporto alla Croce Rossela fase più critica dell’emergenza.e Rocío aDal 2011 non hanno mai smesso di amarsi e di fortificare il loro rapporto un giorno dopo l’altro, nonostante le continue voci di crisi che li volevano lontani. Per Raule Rocío Muñoz Morales le cose procedono a gonfie vele e il loro amore è più solido che mai. La coppia ha presto dato vita alla famiglia che entrambi desideravano da tempo, con la ...

unposbilenca : Mi chiedo perché abbiano invitato la moglie/compagna di Raoul se non ha avuto nessun ruolo in questa intervista #verissimo - Bea_ta_te : Oddeo che è successo alla faccia di Raoul Bova?!?!?! #verissimo - Indira813 : Raoul, mi stai invecchiando, caspita! #Verissimo - lomaroso : Raoul Bova & il suo parrucchino #verissimo - lucasprezioso : Io non posso vedere Raoul Bova, e non pensare a questo cringe. Povera la mia Calabria #verissimo -

Verissimo torna oggi su Canale 5, alle 16:00, con una nuova puntata ricca di ospiti, tra cui Andrea Damante, Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales e Matilde Brandi. Oggi su Canale 5 alle ore 16:00 nuovo, im ...

