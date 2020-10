Teruel Libere3: Morbidelli ok, poi Nakagami; tutte le Ducati in Q1 (Di sabato 24 ottobre 2020) Miglior tempo di Franco Morbidelli nelle Libere3 del GP di Teruel sulla pista di Aragon: con il crono di 1:47.333 il pilota della Yamaha Petronas precede Takaaki Nakagami, Honda Lcr, di 0.059 e Fabio ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Miglior tempo di Franconelledel GP disulla pista di Aragon: con il crono di 1:47.333 il pilota della Yamaha Petronas precede Takaaki, Honda Lcr, di 0.059 e Fabio ...

dinoadduci : Libere2 Moto3, Alcoba in testa davanti a Fernandez; 8° Foggia - scommesse_it : Libere2 Moto3, Alcoba in testa davanti a Fernandez; 8° Foggia - Gazzetta_it : #Teruel #Moto3, #Alcoba in testa nelle #Libere2 davanti a Fernandez; 8° Foggia -