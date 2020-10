Terremoto in Calabria, scossa distintamente avvertita a Reggio e Provincia nella notte: epicentro a Gambarie (Di domenica 25 ottobre 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa a Reggio Calabria e in gran parte della Provincia, in modo particolarmente forte sulla fascia tirrenica e in Aspromonte. La scossa, di magnitudo 2.7, si è verificata in Aspromonte alle 00:34, con epicentro nei pressi di Gambarie, ad appena 8.2km di profondità. Meno di due ore fa, un altro Terremoto di magnitudo 3.7 aveva spaventato Palermo e la Sicilia tirrenica. E’ da giorni che al Sud si verificano numerose scosse sismiche avvertite dalla popolazione: Terremoto, scosse e sciami preoccupano il Sud: “è una bomba a orologeria”, ma nessun Dpcm prevede misure antisismicheL'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Unadiè statapochi minuti fa ae in gran parte della, in modo particolarmente forte sulla fascia tirrenica e in Aspromonte. La, di magnitudo 2.7, si è verificata in Aspromonte alle 00:34, connei pressi di, ad appena 8.2km di profondità. Meno di due ore fa, un altrodi magnitudo 3.7 aveva spaventato Palermo e la Sicilia tirrenica. E’ da giorni che al Sud si verificano numerose scosse sismiche avvertite dalla popolazione:, scosse e sciami preoccupano il Sud: “è una bomba a orologeria”, ma nessun Dpcm prevede misure antisismicheL'articolo MeteoWeb.

InformazioneA : Si registra una lieve scossa di #terremoto di 2.7 in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro a 8 km di profondità. - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #REGGIO #CALABRIA, in #CALABRIA, a #Gambarie. #Magnitudo 2.7. Ecco QUI i #DETTAGLI - Simone55555r : 1907:un nuovo terremoto colpisce calabria e Sicilia.quasi interamente distrutto il paese di ferruzzano 175morti. - infoitinterno : Nessun terremoto in Calabria: probabile boom sonico avvertito a Cosenza oggi - FernandoGomezN5 : RT @EMSC: #Earthquake (#terremoto) M2.2 strikes 20 km S of Reggio di Calabria (#Italy) 22 min ago. More info: -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Calabria TERREMOTO in provincia di REGGIO CALABRIA, in CALABRIA, a Capo Spartivento. Magnitudo 3.0. Ecco QUI i DETTAGLI iL Meteo Restrizioni Covid, quali sono per ogni Regione

