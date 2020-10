Spid | troppa gente sul Sentierone Da lunedì servizio su prenotazione

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il weekend con lo «» in piazza ha già fatto registrare il tutto esaurito. Nell’agenda degli sportelli allestiti fino a domenica, dalle 10 alle 19, dal Comune di Bergamo al Quadriportico delnon c’è più un posto disponibile. Al via le prenotazioni.

Un assembramento che ha richiesto un immediato intervento della Protezione civile, sollecitata dalla stessa amministrazione comunale, troppi i cittadini accorsi per richiedere il proprio Spid, il ...Posti disponibili per sabato 24 e domenica 25, per avere l’identità digitale si deve chiamare il numero 035/399179 ...