Serie D, tutti i pronostici della 5a/6a giornata di campionato (Di sabato 24 ottobre 2020) Photo credit: Prodeco Calcio Montebelluna 1919Serie D pronta ad affrontare la 5a/6a giornata del suo torneo. Il Covid-19 colpisce forte ed un alto numero di gare saltano, ma proviamo a capire quali possano essere i pronostici per questo turno di campionato… Girone A – Si gioca solo su 5 campi Borgoseisa-Casale 1, Castellanzese-Legnano X, Chieri-Lavanagnese 1, Gozzano-Arconatese 1, Pont Donnaz HAE-Imperia 1. Girone B – Capolista facile in casa Brusaporto-Fanfulla 2, Caravaggio-NibionnOggiono 1, Sp. Franciacorta-Scanzorosciate 1, Real Calepina-Crema X, Casatese-V. Ciseranobergamo 1. Girone C – Il Mestre cerca il poker Adriese-Campodarsego 1, Caldiero Terme-Chions 1, Luparense-Delta Porto Tolle X, Manzanese-Cjarlins Muzane 1, Mestre-Este 1, Montebelluna-Ambrosiana 1, San Giorgio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Photo credit: Prodeco Calcio Montebelluna 1919D pronta ad affrontare la 5a/6adel suo torneo. Il Covid-19 colpisce forte ed un alto numero di gare saltano, ma proviamo a capire quali possano essere iper questo turno di… Girone A – Si gioca solo su 5 campi Borgoseisa-Casale 1, Castellanzese-Legnano X, Chieri-Lavanagnese 1, Gozzano-Arconatese 1, Pont Donnaz HAE-Imperia 1. Girone B – Capolista facile in casa Brusaporto-Fanfulla 2, Caravaggio-NibionnOggiono 1, Sp. Franciacorta-Scanzorosciate 1, Real Calepina-Crema X, Casatese-V. Ciseranobergamo 1. Girone C – Il Mestre cerca il poker Adriese-Campodarsego 1, Caldiero Terme-Chions 1, Luparense-Delta Porto Tolle X, Manzanese-Cjarlins Muzane 1, Mestre-Este 1, Montebelluna-Ambrosiana 1, San Giorgio ...

