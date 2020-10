Serie A, c’è Genoa-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 24 ottobre 2020) Le formazioni ufficiali di Genoa-Inter, match della quinta giornata della Serie A Tutto pronto allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova dove tra poco meno di un’ora si giocherà Genoa-Inter, match della quinta giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Rolando Maran e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Genoa-Inter: eccole. Genoa (3-5-2): 1 Perin; 13 Bani, 2 Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca.A disposizione: 22 Marchetti, 32 Paleari, 14 Biraschi,16 Zajc, 21 Radovanovic, 23 Destro, 24 Melegoni, 55 Masiello, 61 Shomurodov, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Ledi, match della quinta giornata dellaA Tutto pronto allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova dove tra poco meno di un’ora si giocherà, match della quinta giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Rolando Maran e Antonio Conte, hanno comunicato ledi: eccole.(3-5-2): 1 Perin; 13 Bani, 2 Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca.A disposizione: 22 Marchetti, 32 Paleari, 14 Biraschi,16 Zajc, 21 Radovanovic, 23 Destro, 24 Melegoni, 55 Masiello, 61 Shomurodov, ...

