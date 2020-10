Salta il lockdown in Campania, De Luca sul dpcm: "Ristoranti non chiudano alle 18 ma alle 23" (Di sabato 24 ottobre 2020) “Continueremo a seguire la nostra linea di rigore, senza cambiare di una virgola, come è nostro dovere fare”. Tira dritto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dopo gli scontri di ieri sera a Napoli, ma nel pomeriggio l’esito della Conferenza Stato-Regioni lo costringe a rinviare l’annunciato lockdown della Campania. Primo motivo: il Governo non intende “assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale, quindi diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali”. Secondo, l’assenza al momento di un piano socioeconomico di ristori, che De Luca ha sempre detto di considerare essenziale prima ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) “Continueremo a seguire la nostra linea di rigore, senza cambiare di una virgola, come è nostro dovere fare”. Tira dritto il governatore della, Vincenzo De, dopo gli scontri di ieri sera a Napoli, ma nel pomeriggio l’esito della Conferenza Stato-Regioni lo costringe a rinviare l’annunciatodella. Primo motivo: il Governo non intende “assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale, quindi diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali”. Secondo, l’assenza al momento di un piano socioeconomico di ristori, che Deha sempre detto di considerare essenziale prima ...

