Reggia, il Parco "gettonatissimo" tra gli abbonati: il 66% adora passeggiare (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si chiama "Conosciamoci meglio" il sondaggio rivolto agli abbonati della Reggia di Caserta e conclusosi ieri; i risultati sono stati resi noti dalla direzione affidata a Tiziana Maffei, che li utilizzerà per elaborare la nuova campagna abbonamenti per il 2021. Dalla campagna di ascolto degli abbonati, soprattutto residenti di Caserta e dei comuni limitrofi, è emerso che per il 66% degli intervistati, la principale attività praticata nel museo è la passeggiata, a piedi o in bici, nel Parco Reale; il 13% pratica jogging, il 20% visita il Museo e partecipa alle iniziative culturali, l'1% svolge altre attività (studio, lettura, fotografia, visita al Giardino Inglese, accompagnare amici e parenti).

