Pescara-Frosinone live dalle 16 | probabili formazioni e dove vederla in tv

PESCARA - All'Adriatico, alle 16.00, la sfida tra Pescara e Frosinone, ma anche tra gli amici e campioni del mondo Oddo e Nesta. I biancazzurri che arrivano da tre ko di fila e contro i ciociari hanno ...Le dichiarazioni di Massimo Oddo, tecnico del Pescara, in vista della sfida con il Frosinone, in programma oggi (ore 16) all''Adriatico': "Galano e Maistro sono recuperati. Cambio di modulo? Non credo ...