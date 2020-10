Pagelle Pordenone-Reggina 2-2 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

(Di sabato 24 ottobre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di2-2, quinta giornata diB 2019/. Al Teghil di Lignano Sabbiadoro gli ospiti sbloccano il match dopo appena 13 minuti con Bellomo che da destra guarda in mezzo e lascia partire il traversone per Liotti. Il numero 94, completamente dimenticato da Vogliacco, scarica a rete col mancino. Nella ripresa alla prima occasione Diaw ristabilisce la parità. Il numero 9 neroverde entra in area di rigore, salta Loiacono e Cionek e con il destro supera Guarna. Al 70′ ilcompleta la rimonta con Ciurria che riceve al limite dell’area di rigore, si sposta la sfera sul mancino e calcia. Conclusione imprendibile per l’estremo difensore ...

Vince meritatamente il Cittadella, ramarri mai pericolosi e padroni di casa in pieno controllo del match. Serata no per il Pordenone. (dal 61' Magnino 5,5 - Non inverte l'inerzia della partita). Calò ...La quarta giornata di andata del Campionato di Serie B 2020-2021. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni BRESCIA - Turno infrasettimanale per la ...